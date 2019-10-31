Plaj Futbolu Ligi'nde kuralar çekildi

ALANYA Kleopatra Plajı'nda 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın kura çekimi ilçedeki bir otelde yapıldı. 15 takımın mücadele edeceği maçlar 29 Ekim'de başlayacak. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, "Belediyemiz ve müdürlüğümüz olarak turnuvanın sağlıklı ve güzel geçmesi için var gücümüzle yanınızda olacağız. Şampiyonaya katılan takımlara başarılar diliyorum" dedi.