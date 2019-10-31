Plaj Futbolu Ligi'nde kuralar çekildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya'da düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi 2019 Türkiye Şampiyonası Finalleri'nin kura çekimi yapıldı.
SPOR 29.10.2019, 12:03
ALANYA Kleopatra Plajı'nda 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın kura çekimi ilçedeki bir otelde yapıldı. 15 takımın mücadele edeceği maçlar 29 Ekim'de başlayacak. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, "Belediyemiz ve müdürlüğümüz olarak turnuvanın sağlıklı ve güzel geçmesi için var gücümüzle yanınızda olacağız. Şampiyonaya katılan takımlara başarılar diliyorum" dedi.
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Granada
|10
|20
|3. Atletico Madrid
|11
|20
|4. Real Sociedad
|10
|19
|5. Sevilla
|10
|19
|6. Real Madrid
|9
|18
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Osasuna
|10
|14
|9. Real Valladolid
|11
|14
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Valencia
|10
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|12
|14. Levante
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Espanyol
|10
|8
|20. Leganés
|10
|5