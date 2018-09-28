Plaj futbolu heyecanı başlıyor

ALANYA'DA ilk kez düzenlenen uluslararası organizasyonda Türkiye’den Alanya Belediyespor takımı, Rusya’dan Lokomotif takımı, Portekiz’den Sporting Portugal takımı, İspanya’dan Levante takımları mücadele edecek. Gelecek yıllarda Avrupa Şampiyonası’nı Alanya ya getirebilmek için önemli olan organizasyonu Trtspor canlı yayınlayacak. FİFA’ya ait beachsoccer.com sitesinden tüm dünyaya canlı yayınlanacak. Ayrıca Portekiz ve Rusya özel televizyonlarında canlı olarak ülkelerinde yayınlanacak. Turnuva programı şöyle;

5 Ekim Cuma

15.00 LOKOMOTIV BSC – SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

16.45 LEVANTE UD – ALANYA BELEDİYESPOR

6 Ekim Cumartesi

5.00 LOKOMOTIV BSC – LEVANTE UD

16.45 ALANYA BELEDİYESPOR - SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

7 Ekim Pazar

15.00 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - LEVANTE UD 16.45 ALANYA BELEDİYESPOR - LOKOMOTIV BSC

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 12:28