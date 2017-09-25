Piyasa hareketli: Dolar 3.53 seviyesini aştı

Kuzey Irak'ta oy verme işlemi başlayan referandumun jeopolitik riskleri artırması ve Fed'in açıklamaları ile geçen hafta 3.50 seviyesini aşan dolar/TL'de referandum süreci, Almanya seçim sonuçları ve küresel piyasalar izleniyor.

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DOLAR İÇİN KRİTİK HAFTA

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel anlamda USD için oldukça kritik bir hafta olduğunu belirtmek gerekir. Fed’in Aralık ayında faiz artırabileceğine dair sinyallerin alındığı açıklamalarının ardından bir momentum kazancı olmuştu, ancak DXY hareketinin 92,5 – 93 üzerinde, UST10YR hareketinin de %2,30 üzerinde kalıcılık sağlamaması devamının gelmemesine neden oldu. Ancak Almanya seçim sonuçlarında merkez partilerin oy kaybını ve Merkel açısından hükümeti kurmak için belirsiz bir süreç oluşmasını negatif fiyatlayan EUR, USD’nin biraz daha ön plana çıkmasına neden oldu. Aralık ayı Fed opsiyon fiyatlaması %63 seviyesinde, bu hafta Fed konuşmacılarının takvimleri çok yoğun. Hemen hemen her gün birden fazla konuşma var, en önemlisi Salı günkü Janet Yellen konuşması olmak üzere. Fed kurmayları piyasaları faiz artışına hazırlayıcı konuşmalar yapabilirler. Bunun yanında bu hafta vergi reformu açısından da kritik; Perşembe ve Cuma günü GSYH ve PCE gibi önemli veriler açıklanacak" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Küresel şartlar USD’de momentum kazancını desteklerken, Kuzey Irak’taki referandum sonrası gerginliğin bir üst boyuta geçeçecek olması iç piyasalar açısından gerginlik yaratıyor. Normal şartlar altında, Endonezya Merkez Bankası (BKID)’in de 25 baz puan indirmesi sonrasında volatiliteden arındırılmış carry getirilerinde Türkiye, diğer EM’ler arasında hala en cazip konumda yer almaya devam ediyor. Ancak jeopolitik riskler ve siyasi başlıklar tedirginlik yaratıyor, o yüzden kurda baskı yukarıya doğru olarak devam ediyor. Referandum sonrası artacak gerginlik ve Türkiye’nin bölgedeki askeri mevcudiyetinin artması bir baskı unsuru olarak fiyatlanabilir, bu durumda Fed sonrasında aşılamayan ve satışların geldiği teknik seviye olan 3,52 kritik olacaktır. Mevcut baskı yukarı doğru; 3,52 üzerinde ise piyasa pozisyon artırarak 3,55 – 3,58 gibi hedeflere hareket oluşturabilir. USDTRY’nin 3,49’un altında kalıcılık sağlamasının gündemin durulmasıyla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."

KRİTİK REFERANDUM BUGÜN

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu kararı nedeniyle öne çekilerek Cuma günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantılarında Türkiye'nin atacağı adımlar belirlendi.

Öte yandan hükümete sınır ötesi operasyon için verilen yetkiyi uzatan tezkere de Cumartesi günü TBMM'de kabul edildi.

IKBY Kuzey Irak'ta bugün bağımsızlık referandumu yapılacağını açıklamış, bazı bölge ülkeleriyle birlikte Türkiye de referandumun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Referandumda Orta Doğu'da istikrarsızlığı ve şiddeti artıracağına ilişkin bölgesel ve uluslararası endişelere rağmen oy verme işlemi başlarken Dışişleri Bakanlığı, referandumun sonuçları bakımından Türkiye için yok hükmünde olduğunu ve Türkiye'nin kendisine yönelecek tehditler karşısında "tüm önlemleri" alacağı açıkladı.

EURO'DA 'SEÇİM' DÜŞÜŞÜ

Küresel piyasalarda ise euro, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dördüncü kez seçimi kazanması ancak aşırı sağa olan desteğin artmasıyla bölünmüş bir parlamentoyla karşı karşıya kalmasının ardından değer kaybetti.

Merkel'in Alman sınırlarını 1 milyondan fazla göçmene açtıktan iki yıl sonra göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin(AFD) yarım yüzyıldan uzun sürede parlamentoya giren ilk aşırı sağ parti olması şaşkınlık yarattı.

OVP AÇIKLANABİLİR

Öte yandan bu hafta takip edilecek bir diğer gelişme ise çalışmaları bir süredir devam eden ve 2018-2020 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) olacak.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak programın son rötuşlarının yapıldığını OVP'nin "bu hafta" açıklanmasının planlandığını, açıklamanın Salı günü yapılabileceğini söyledi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.89, valörde son işlemde yüzde 10.99 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.74, valörde son işlemde yüzde 11.80 seviyesindeydi.