Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi biletini aldı

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya), Radomir Vojinovic (Karadağ)
Pınar Karşıyaka: Waters xxx 10, Erdi Gülaslan xx 9, Wood xxx 13, Jones xxx 29, Egemen Güven xx 4, Berk Uğurlu xx 5, Metin Türen xx, Kennedy xx 11, Alp Karahan x
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
Alba Fehervar: Hill xx 17, Fenner xxx 15, Markovic xx 16, Harris xx 7, Akos Keller xx 11, Kovacs x 5, Ivan Keller x, Filipovity x 1
Başantrenör: Carlos Frade
1. Periyot: 25-24 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 38-38
3. Periyot: 56-53 (Pınar Karşıyaka lehine)
5 faulle çıkan: Waters (38.17) (Pınar Karşıyaka)
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