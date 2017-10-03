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Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi biletini aldı

FIBA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda ilk maçta 92-90 mağlup olduğu Alba Fehervar ile oynadığı rövanş maçını 81-72 kazanan Pınar Karşıyaka, gruplarda mücadele etme hakkını kazandı

Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi biletini aldı

FIBA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda ilk maçta 92-90 mağlup olduğu Alba Fehervar ile oynadığı rövanş maçını 81-72 kazanan Pınar Karşıyaka, gruplarda mücadele etme hakkını kazandı

03 Ekim 2017 Salı 07:40
Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi biletini aldı
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SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya), Radomir Vojinovic (Karadağ)
Pınar Karşıyaka: Waters xxx 10, Erdi Gülaslan xx 9, Wood xxx 13, Jones xxx 29, Egemen Güven xx 4, Berk Uğurlu xx 5, Metin Türen xx, Kennedy xx 11, Alp Karahan x
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
Alba Fehervar: Hill xx 17, Fenner xxx 15, Markovic xx 16, Harris xx 7, Akos Keller xx 11, Kovacs x 5, Ivan Keller x, Filipovity x 1
Başantrenör: Carlos Frade
1. Periyot: 25-24 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 38-38
3. Periyot: 56-53 (Pınar Karşıyaka lehine)
5 faulle çıkan: Waters (38.17) (Pınar Karşıyaka)

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Pınar Karşıyakaşampiyonlar LigiFıbaAlba Fehervar
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