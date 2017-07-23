Pilot takım Kemerspor

ANTALYASPOR, genç futbolcularının tecrübe kazanması ve alt yapıdan yetişen sporcu sayısını arttırmak amacıyla pilot takım uygulamasını hayata geçirdi. Kırmızı beyazlılar, 3. Lig takımlarından Kemerspor 2003 ile pilot kulüp anlaşması yaptı. Antalyaspor'un pilot kulübü Kemerspor 2003'te teknik direktörlük görevine de Şenol Fidan getirildi. Kemerspor 2003 ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan teknik direktör Fidan ve futbolcuları antrenmanda ziyaret eden Antalyaspor taraftarları başarı diledi.



Antalyaspor'da 2008-2013 yıllarında yardımcı antrenörlük yapan Şenol Fidan, futbolculuk döneminde ise 1989-1992 yıllarında Beşiktaş'ın 3 sene üst üste şampiyon olduğu kadroda yer almıştı.

