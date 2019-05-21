PFDK’dan Galatasaray’a ceza

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe 60 bin lira para cezası uygulandığı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, biri açık renk diğeri koyu renk olmak üzere en az iki adet forma setini eşgüdüm toplantısında ve müsabaka saatinde hazır bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. sporcusu İLKER AVŞAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi