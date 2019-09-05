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PFDK'dan Fatih Terim'e 4 maç ceza!

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, antrenör Ümit Davala'ya da 3 maç ceza verdi

SPOR 05.09.2019, 19:09 05.09.2019, 19:14
PFDK'dan Fatih Terim'e 4 maç ceza!
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İŞTE TFF'den açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.09.2019 tarih ve 8 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

 GALATASARAY A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL

#PFDK #Fatih Terim
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