PFDK’dan Beşiktaş’a ceza

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu yapmış olduğu toplantı sonrası A takım listesinde 14 adet Türk oyuncu bulundurmadığı için Beşiktaş’a toplamda 200 bin TL ceza verdi.
PFDK’in açıklaması şu şekilde:
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. A.Ş.’nin, A takım listesinde 14 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bildirilmesi gerekirken 11 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Beşiktaş A.Ş.’nin, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile – 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun üç futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verildi.
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