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PFDK sevkleri açıklandı! Antalyaspor...

Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Galatasaray'dan ise Sofiane Feghouli ve Badou Ndiaye PFDK'ya sevk edildi

PFDK sevkleri açıklandı! Antalyaspor...

Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Galatasaray'dan ise Sofiane Feghouli ve Badou Ndiaye PFDK'ya sevk edildi

31 Ekim 2017 Salı 19:42
PFDK sevkleri açıklandı! Antalyaspor...
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TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
 
Hukuk Müşavirliği'nce 31.10.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
 
1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu ZEKİ YAVRU'nun 28.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.10.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
 
ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SANDRO RANIERE GUIMARAES CORDEIRO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
 
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OLCAY ŞAHAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 
 
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
 
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
6- ALTINORDU A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
 
ALTINORDU A.Ş. Kulübü görevlisi CÜNEYT YİS'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 31.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.a

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporOlcay ŞahanGalatasaray
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