PFDK Sergen Yalçın'ın cezasını açıkladı

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün, 16 Mart tarihinde oynanan Antalyaspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

İŞTE PFDK'NNIN AÇIKLAMASI...

"AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 16.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KULE SİTE KUZEY ALT C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu NEJC SKUBIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 16:06