PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

Bu karara göre Beşiktaş ve Bursaspor ceza almazken Fenerbahçe'ye 15 bin TL para cezası kesildi. Fenerbahçe'ye bunu yanında "çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ALT A VE B bloklara giriş yapan misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesi" cezası da verildi.
SELİM KOSİF'E 45 GÜN
Ayrıca Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif'e Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır'la ilgili yaptıığ yorumlar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası kesildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.