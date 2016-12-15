PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ceza çıktı. Kurula sevk edilen diğer takımlardan olan Beşiktaş ve Bursaspor ise ceza almadı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlar duyuruldu.

Bu karara göre Beşiktaş ve Bursaspor ceza almazken Fenerbahçe'ye 15 bin TL para cezası kesildi. Fenerbahçe'ye bunu yanında "çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ALT A VE B bloklara giriş yapan misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesi" cezası da verildi.

SELİM KOSİF'E 45 GÜN

Ayrıca Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif'e Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır'la ilgili yaptıığ yorumlar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası kesildi.