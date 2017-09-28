PFDK derbi cezalarını açıkladı!

PFDK ayrıca, İsmail Köybaşı'na 2 maç men, Mahmut Uslu'ya 45 gün, Önder Fırat'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK'nın açıkladığı cezalar şöyle:
Şenol Güneş: 1 maç
İsmail Köybaşı: 2 maç
Önder Fırat: 4 ay hak mahrumiyeti
Mahmut Uslu: 45 gün hak mahrumiyeti
Fenerbahçe: İhtar ve tribünlere Passolig blokesi
Beşiktaş: İhtar ve tribünlere Passolig blokesi
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