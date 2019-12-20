PFDK'dan şok Alanyaspor kararı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Alanya’da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Alanyaspor’a 24 bin lira para cezası, taraftarların bir kısmına bir maçlık men ve Antalyaspor taraftarına da bir sonraki deplasman maçından men cezası verdi.
PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu’nun dün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar açıklandı. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 13 Aralık’ta oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Aynı müsabakada Aytemiz Alanyaspor Kulübü taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle güney kale arkası D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine hükmedildi. Antalyaspor’un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
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