PFDK'dan Fırat Aydınus'a şok ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Fırat Aydınus'a futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK'dan Fırat Aydınus'a şok ceza!
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SÜPER Lig Hakemi Fırat Aydınus 30 gün hak mahrumiyeti cezası geldi. Süper Lig Yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı Yapılan açıklama şöyle; "Süper Lig Hakemi FIRAT AYDINUS'un, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Süper Lig Yardımcı hakemi YUSUF BOZDAĞAN'ın futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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