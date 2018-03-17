PFDK'dan Alanyaspor'a ceza

İŞTE PFDK'dan yapılan o açıklama: " Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün, 09.03.2018 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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