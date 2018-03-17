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PFDK'dan Alanyaspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarların son oynanan Başakşehir maçında merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı turuncu yeşilli takımı geçtiğimiz günlerde kurula sevk etmişti. Kararlarını dün açıklayan PFDK, Aytemiz Alanyaspor'a 15 bin TL para cezası verdi

PFDK'dan Alanyaspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarların son oynanan Başakşehir maçında merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı turuncu yeşilli takımı geçtiğimiz günlerde kurula sevk etmişti. Kararlarını dün açıklayan PFDK, Aytemiz Alanyaspor'a 15 bin TL para cezası verdi

17 Mart 2018 Cumartesi 00:38
PFDK'dan Alanyaspor'a ceza
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İŞTE PFDK'dan yapılan o açıklama: "Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün, 09.03.2018 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." 

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Profesyonel Futbol Disiplin KuruluAlanyasporAytemiz Alanyaspor
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