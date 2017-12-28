PFDK'dan Alanyaspor'a ceza

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ligin son haftasında oynanan maçların ardından çok sayıda kulübe para ve ihtar cezası yağdırdı. Son oynanan Antalyaspor maçında taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı PFDK'ya sevk edilen Aytemiz Alanyaspor da cezalardan nasibini aldı. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.12.2017 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 22.12.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."