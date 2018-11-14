PFDK'dan 10 maç ceza alan Fatih Terim, kendi rekorunu kırdı

FENERBAHÇE derbisinde hakareti ve açıklamalarından dolayı toplam 7 maçlık bir cezayla karşı karşıya kalan Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 karşılaşmasının öncesi ve sonrasındaki açıklamalarıyla bir kez daha Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Fatih Terim'in konuşmalarını değerlendiren Kurul, "sportmenliğe aykırı açıklama"lar nedeniyle üç maç, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı geldi. Futbol Disiplin Talimatı'na göre sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle teknik adamlara 3 ile 7 maç arasında ceza öngörülüyor.

GALATASARAY İLK TURDA ELENİRSE TERİM LİG MAÇLARINI KAÇIRACAK

Kayseri karşısında ilk cezasını çeken Terim, Tahkim Kurulu'nda herhangi bir indirim almadığı takdirde, ligdeki Konya, Beşiktaş, Çaykur Rize, Başakşehir ve Sivas karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak. Bunların dışında fikstüre göre bu süreç içerisinde dört kupa maçı görünüyor. Eğer Cim-Bom, ilk turda elenirse, Terim ligdeki Ankaragücü ve Göztepe maçlarında da görev yapamayacak.