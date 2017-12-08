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PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı sonrasında çıkan olaylardan dolayı Alanyaspor tercümanı Baran Bojnak ile Kayserisporlu futbolcular Deniz Türüç ve Silviu Lung'a 1'er maç ceza verdi 

PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı sonrasında çıkan olaylardan dolayı Alanyaspor tercümanı Baran Bojnak ile Kayserisporlu futbolcular Deniz Türüç ve Silviu Lung'a 1'er maç ceza verdi 

08 Aralık 2017 Cuma 12:44
PFDK ceza yağdırdı
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PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar sonucunda Aytemiz Alanyaspor Kulüp tercümanı Baran Bojnak, Kayserisporlu futbolcular Deniz Türüç ve Silviu Lung, 13'er bin TL para cezası ve 1'er maç hak mahrumiyeti aldılar. PFDK'dan yapılan açıklamada, "AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü tercümanı BARAN BOJNAK'ın, 04.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün, 04.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu SİLVİU LUNG'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 13:03
Anahtar Kelimeler:
Baran BojnakKayserisporAytemiz AlanyasporPFDK
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