PFDK Alanyaspor'a acımadı

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyaspor'a 9 bin TL ceza verdi. Son oynanan ve 1-0 kazanılan Bursaspor maçında Efecan, Ceyhun, Sural, Welinton, Tzavellas ve kaleci Haydar sarı kart görmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK'ya sevk edilen turuncu yeşillilerin cezası dün açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada "Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün, 06.04.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

WELİNTON MALATYA'DA YOK

Aytemiz Alanyaspor'da savunmanın başarılı isimlerinden olan Welinton Souza, Bursaspor maçında gördüğü sarı kart ile birlikte toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu, 14 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan, turuncu yeşilli takımda ilk 11'in değişmez isimlerinden Ceyhun Gülselam da Bursaspor maçında gördüğü kartla 3 sarı karta ulaştı. Deneyimli orta saha, Malatyaspor maçında sarı kart görmesi halinde içeride oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor'da sarı kart sınırında olan bir diğer futbolcu da Taha Yalçıner.