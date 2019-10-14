Petr Cech buz hokeyindeki ilk maçında 'maçın adamı' seçildi
Çekyalı efsane kaleci Petr Cech bu sezonun başında futbol kariyerini noktalamıştı. Chelsea'de danışmanlık görevine getirilen Cech, bir de Guildfords Phoenix takımıyla buz hokeyi oyuncusu olarak anlaştığını açıklamıştı. Cech, yeni mesleğinde yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 'maçın adamı' olmayı başardı
PETR Cech futbolu bıraktıktan sonra spordan kopmayarak buz hokeyine geçiş yapıp İngiltere'nin Guildfords Phoenix takımıyla anlaşmıştı.
Chelsea ve Arsenal'in kalelerini yıllarca koruyup Çekya Milli Takımı'nda da efsane olan Cech, buz hokeyinde de kalecilik yapıyor.
2 penaltı kurtardı
Cech, İngiltere Buz Hokeyi Ligi'nde çıktığı ilk maçta 2 penaltı kurtararak takımını galibiyete taşıdı ve maçın adamı seçildi.
Çek kaleci, buz hokeyinde de kask takıyor fakat bu kez futboldaki gibi opsiyonel olarak değil, zorunlu olarak. Cech'in kaskında hem Chelsea'den hem Arsenal'den izler olduğu da gözden kaçmadı.
Gerçek bir efsane
Petr Cech, Premier Lig tarihinin gol yemeden en fazla maç bitiren ismi olarak tarihe geçmişti.
Çekya Milli Takımı'nda 124 kez, kariyerinde ise 727 kez sahaya çıkan Cech, 37 yaşında futbol kariyerini sonlandırmıştı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
|İmsak
|05:38
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2