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Petr Cech buz hokeyindeki ilk maçında 'maçın adamı' seçildi

Çekyalı efsane kaleci Petr Cech bu sezonun başında futbol kariyerini noktalamıştı. Chelsea'de danışmanlık görevine getirilen Cech, bir de Guildfords Phoenix takımıyla buz hokeyi oyuncusu olarak anlaştığını açıklamıştı. Cech, yeni mesleğinde yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 'maçın adamı' olmayı başardı

SPOR 14.10.2019, 17:14
Petr Cech buz hokeyindeki ilk maçında 'maçın adamı' seçildi
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PETR Cech futbolu bıraktıktan sonra spordan kopmayarak buz hokeyine geçiş yapıp İngiltere'nin Guildfords Phoenix takımıyla anlaşmıştı.
 
Chelsea ve Arsenal'in kalelerini yıllarca koruyup Çekya Milli Takımı'nda da efsane olan Cech, buz hokeyinde de kalecilik yapıyor.
 
2 penaltı kurtardı
 
Cech, İngiltere Buz Hokeyi Ligi'nde çıktığı ilk maçta 2 penaltı kurtararak takımını galibiyete taşıdı ve maçın adamı seçildi.
 
Çek kaleci, buz hokeyinde de kask takıyor fakat bu kez futboldaki gibi opsiyonel olarak değil, zorunlu olarak. Cech'in kaskında hem Chelsea'den hem Arsenal'den izler olduğu da gözden kaçmadı.

Gerçek bir efsane
 
Petr Cech, Premier Lig tarihinin gol yemeden en fazla maç bitiren ismi olarak tarihe geçmişti.
 
Çekya Milli Takımı'nda 124 kez, kariyerinde ise 727 kez sahaya çıkan Cech, 37 yaşında futbol kariyerini sonlandırmıştı.
 

#Petr Cech #buz hokeyi
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