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Pepe: Türkiye’yi seçtim çünkü Türkiye’deki futbol beni her zaman büyülemiştir

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi, UEFA'nın resmi internet sitesine verdiği röportajda Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi

Pepe: Türkiye’yi seçtim çünkü Türkiye’deki futbol beni her zaman büyülemiştir

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi, UEFA'nın resmi internet sitesine verdiği röportajda Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi

26 Eylül 2017 Salı 17:00
Pepe: Türkiye’yi seçtim çünkü Türkiye’deki futbol beni her zaman büyülemiştir
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BEŞİKTAŞ'IN deneyimli savunma oyuncusu Pepe, RB Leipzig ile oynanacak Şampiyonlar Ligi öncesinde UEFA’nın Almanca olan internet sitesine konuştu ve merak edilen sorulara yanıt verdi.

Beşiktaş’ı seçmesinin en büyük sebeplerinden birisi olarak taraftarları gösteren Pepe, “Burada insanlar bana harika davranıyor. Beşiktaş’a gelmemdeki en büyük faktörlerden birisi de taraftarlar oldu. Beşiktaş’a transfer olmam için taraftarlardan binlerce mesaj aldım. Ayrıca sadece bana değil, aileme bile mesajlar gönderdiler. Burada çok mutluyuz ve Beşiktaş gibi harika bir Türk kulübündeki yeni maceramızı yaşamak için çok heyecanlıyız.” dedi.

“İNSANLARIN BİZE YAKLAŞIMI ÇOK GÜZEL”

Pepe, Türkiye’deki ilk izlenimleriyle ilgili soruya da yanıt verirken, “Buradaki ilk izlenimim, Türk insanının çok hoş ve çocukları çok sevdikleri yönünde oldu. Stadyumun hemen yanında bir otelde kalıyoruz ve insanların bize yaklaşımı çok güzel. Akşam yemeğine gittiğimizde insanlar iki kızımı alıp onlarla oynuyor ve bizi rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Türk insanı gerçekten çok pozitif ve sıcakkanlı. Ben de onların beklentilerini karşılamayı çok istiyorum.” diye konuştu.

“ÇOK ZEKİ BİR HOCAMIZ VAR”

Beşiktaş’tan da bahseden Pepe, sözlerine şöyle devam etti: “Kadromuzda çok kaliteli oyuncular var. Ayrıca çok zeki bir teknik direktörümüz var. Bizi maçlara hazırlama ve rakiplerimizi analiz etme konusunda çok başarılı. Bu yıl mücadele ettiğimiz tüm kupalarda sonuna kadar gitmeyi umuyoruz. Zor olacağının farkındayım ama taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.”

“BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Pepe, siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerini ise şöyle anlattı: “Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkarak kulüp tarihine geçmek istiyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Gerçekçi olmak gerekirse bu zor ama başaracak kaliteye sahibiz. Geçen yıl Beşiktaş gruptan çıkmaya çok yaklaşmıştı. Bu yıl, grubumuz geçen seneye göre daha zor olsa da bunu başarmak istiyoruz.

“TÜRKİYE’Yİ SEÇTİM ÇÜNKÜ…”

Deneyimli oyuncu, Türkiye’deki futbol ortamından da övgü dolu sözlerle bahsederken, “Türkiye’yi seçtim çünkü hem Real Madrid’de oynarken, hem de Portekiz Milli Takımı’ndayken Türkiye’de bazı maçlara çıktım. Türkiye’deki futbol beni her zaman büyülemiştir çünkü maçlardaki atmosfer olağanüstü oluyor. Mesela Beşiktaş taraftarı gerçekten muhteşem. Real Madrid’de oynarken, iyi performans verebilmek için kendimizi motive etmek zorundaydık. Taraftarımız çoğu maçta duygusal değildi. Beşiktaş taraftarıyla oyuncular harika motive oluyor. Karakterim ve kişiliğimi de göz önüne alalrak, bu kulüpte kendimi bulduğumu ve Beşiktaş’ın renklerini savunmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

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