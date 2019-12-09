'Penaltıda sıkıntı yok'

GALATASARAY maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İkinci yarı tek kale oynadık. İlk yarıda Galatasaray’ın iki tane pozisyonu vardı. Bizim de ilk yarıda son 1 dakikada pozisyonumuz vardı. İkinci yarı tek kale bir maç vardı. Muslera’yı tebrik ederim. Bizimkiler beceriksiz ama Muslera’yı da tebrik ederim. Kimse alınmasın ama Muslera tek başına maçı aldı. Kötü oynamadık, iyi oynadık. Özellikle ikinci yarı 5-6 tane yüzde yüz pozisyonumuz var. Galatasaray’ın ikinci yarı pozisyonu yok. 1 tane atamadık. Çok üzgünüm. En kötü 1 puanla dönmemiz gerekirdi. 1 tane gol atsak 2-3 yapma şansımız da olabilirdi. Cisse'lik bir olay yoktu. Diğer arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Her futbolcu kaçırır. Tabi ki önemli bir oyuncu. Geçen hafta da yoktu. Yerine oynayan oyuncularımız canla başla mücadele etti" şeklinde konuştu. Galatasaray’ın kazandığı penaltı hakkında da yorum yapan Çavuşoğlu, “Penaltıda bir sıkıntı yok, verilebilir. Ama aynı pozisyonda, izleyin, Beşiktaş maçında Atiba’nın pozisyonu var. Çifte standart burada başlıyor. Orada vermiyorsan burada da vermeyeceksin. Orada veriyorsan burada da vereceksin. Tabi ki penaltı. Hepsine de verilmesi lazım" dedi.