Peksel ve Kıldırgıcı'ya 'Hayırlı olsun' ziyareti

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Girenes, Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Hasan Peksel'i ve Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğüne atanan Emre Kıldırgıcı’ya ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Peksel ve Kıldırgıcı'ya 'Hayırlı olsun' ziyareti
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TURUNCU yeşilli yönetim ilk olarak Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Peksel'i ziyaret etti. Çavuşoğlu, kulüp çalışmaları hakkında bilgi vererek Peksel'i maçlara davet etti. Peksel ise göreve yeni başladığı için henüz maça gelme fırsatı bulamadığını ancak 21 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe maçından itibaren her maça gelmeye çalışacağını söyledi. Çavuşoğlu, Yüksel ve Girenes daha sonra Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Emre Kıldırgıcı’yı ziyaret etti. Merkezde gençlere yönelik yapılan spor, kültür, bilim ve sanat çalışmaları ile tesisin işleyişi hakkında bilgiler veren Kıldırgıcı, yapmayı planladıkları yeni projeleri de anlattı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Kıldırgıcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

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