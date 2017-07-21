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Payallarspor tam gaz

Hafta başında yeni sezon hazırlıklarına başlayan Payallarspor, günde çift antrenman yaparak lige hazırlanıyor

Payallarspor tam gaz

Hafta başında yeni sezon hazırlıklarına başlayan Payallarspor, günde çift antrenman yaparak lige hazırlanıyor

21 Temmuz 2017 Cuma 00:27
Payallarspor tam gaz
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ANTALYA Süper Amatör Küme ekiplerinden Payallarspor, yeni sezon hazırlıklarına doludizgin devam ediyor. Bir yıl aradan sonra yeniden takımın başına getirilen teknik direktör Ali Haydar Durusoy gözetiminde günde çift antrenman yapan sarı siyahlı futbolcuların, tabiri caizse pestilleri çıkıyor. 2 yıl önce kurulan bir ekibin 2 şampiyonluğu bulunduğunu söyleyen Payallarspor Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy "Bu yıl Antalya Süper Amatör Küme'de mücadele edeceğimiz için çok mutluyuz. Hazırlıklarımızı ise aralıksız sürdürüyoruz. Yeni sezonda Süper Amatör Küme'de de şampiyonluk yaşayarak BAL Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Yönetim ve taraftarlarımızın da desteği ile bunu başaracağımıza olan inancımız tam" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
PayallarsporYeni Sezon
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