Payallarspor tam gaz

ANTALYA Süper Amatör Küme ekiplerinden Payallarspor, yeni sezon hazırlıklarına doludizgin devam ediyor. Bir yıl aradan sonra yeniden takımın başına getirilen teknik direktör Ali Haydar Durusoy gözetiminde günde çift antrenman yapan sarı siyahlı futbolcuların, tabiri caizse pestilleri çıkıyor. 2 yıl önce kurulan bir ekibin 2 şampiyonluğu bulunduğunu söyleyen Payallarspor Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy "Bu yıl Antalya Süper Amatör Küme'de mücadele edeceğimiz için çok mutluyuz. Hazırlıklarımızı ise aralıksız sürdürüyoruz. Yeni sezonda Süper Amatör Küme'de de şampiyonluk yaşayarak BAL Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Yönetim ve taraftarlarımızın da desteği ile bunu başaracağımıza olan inancımız tam" dedi.
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