Payallarspor durmuyor

SARI siyahlı ekibin başkan adayı Mustafa Özkan da güçlü bir yönetim kurulu oluşturabilmek için gece gündüz yoğun mesai harcıyor. Yarın yapılacak olan dev kongre öncesi yönetime son katılan isim ise Şavk Otel Muhasebe Müdürü Ahmet Gülerdağ oldu. Gülerdağ'ın gelmesi ile dengelerin değiştiğini söyleyen Payallarspor Başkan Adayı Mustafa Özkan, "Ahmet Gülerdağ beyefendi hem işinde hem de normal hayatında başarılı bir isim. Yönetimimize güç katacağı aşikar" dedi. Transferde de durmayan başkan adayı Mustafa Özkan, iç transferde Ceyhun Gören ve Baran Özaydın ile de sözleşme yeniledi.