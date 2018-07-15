Payallarspor'da Mustafa Özkan dönemi

PAYALLAR'DAKİ Sun Heaven Otel'de yapılan kongrede tek liste ile aday olan Mustafa Özkan, Payallarspor'un yeni başkanı seçildi. Özkan, kongrede yaptığı konuşmada Payallarspor'un Alanya'yı örnek bir şekilde temsil etmesi ve başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Birbirinden değerli 32 yönetici ile birlikte bu yola çıktığını belirten Özkan, "Yeni sezon hazırlıklarımız sürüyor. Anlaştığımız oyuncular var. Herkesi şaşırtacak isimleri kadromuza katacağız. Bu sezon çok farklı olacak. Süper Amatör Küme'nin bütçesine göre en başarılı, en centilmen ve en sevilen takımı olmak istiyoruz. Ekip arkadaşlarıma, hocamıza ve oyuncularımıza güveniyorum. Geçmişte kulübümüze hizmet eden yönetici ve başkan arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Payallarspor'un eski başkanı İsmail Şimşek, görevi Mustafa Özkan'a devretti. Konuşmasında yeni yönetime başarılar dileyen Şimşek, "Yoğun iş temposundan dolayı yeterince zaman ayıramadığımı düşündüğüm için başkanlık görevimi sonlandırmış bulunmaktayım. Görevi değerli arkadaşımız Mustafa Özkan'a devrediyorum. Kendisine ve yeni yönetim kurulu arkadaşlarımıza başarılar dilerim. İsmail Şimşek olarak maddi ve manevi olarak her zaman Payallarspor'a ve diğer kulüplülerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.