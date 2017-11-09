Payallarspor'da deprem

İLK yarı sonunda 8 puanla 5. sırada yer bulan sarı siyahlılar, lider Konyaaltı Belediyespor'un 14, ikinci sıradaki Kestelspor'un ise 12 puan gerisinde kaldı. Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Ali Haydar Durusoy ile yollarını ayıran Payallarspor'da bu sefer de oyunculardan bazıları süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. İlk yarının son maçında Konaklıspor'a 3-1 yenilen Payallarspor'da Şafak, Fatih, Regaip, Tanju ve İsa kadroda yer almadı. Sarı siyahlı yönetimin, kadro dışı bırakılan oyuncularla olan sözleşmeleri fesh ettiği öğrenildi.
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