Payallarspor çıkışta

SON 7 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı siyahlılar, son 3 maçtır eksik kadrosu ile maçlara çıkıyor. Payallarspor Başkanı Mustafa Özkan, "Eksik kadromuza rağmen onur ve gurur mücadelesi veriyoruz. 6 as oyuncumuzdan yoksun olarak maçlara çıkıyoruz. Bu sezonki tek amacımız ligi en iyi yerde bitirip, gelecek yıl tamamen genç bir kadro ile mücadele etmek. Transfer döneminde sadece bölgemizin genç ve yetenekli futbolcularından takviye yapmayı düşünüyoruz. Ligde bu hafta Kumluca Belediyespor'u konuk edeceğiz. Konaklı Stadı'nda 10 Şubat Pazar günü oynanacak olan mücadelemiz saat 14.00'de başlayacak. Tüm sporseverleri bekliyoruz" dedi.