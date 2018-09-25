Payallar kötü başladı 1-0

KAŞ Kınık Stadı'nda oynanan maçta ilk dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 7. dakikada Payallar'dan Ömer, uygun pozisyonda topu üstten auta attı. Maçın 14. dakikasında Payallar'dan Mehmet Ali net golü kaçırdı. 30. dakikada Kınık'dan Muhamedi'nin şutunu Payallar kalecisi Hakan kurtardı. Maçın 42. dakikasında Kınık'dan Hakan takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 45. dakikasında Payallar'dan Mahmut net pozisyonda topu dışarı vurdu. İlk yarı Kınıkspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 61. dakikasında Payallar'dan Mehmet Ali topa nefis vurdu, Kınık kalecisi Erdinç aynı güzellikte topu kornere attı. 69. dakikada Kınıkspor'dan İskender net gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 84. dakikasında Payallar'dan Mahmut topa sert vurdu. Kınık kalecisi Erdinç, doksana giden topu kornere attı. Maç Kınık'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 22:27