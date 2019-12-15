Payallar Konaklıspor'dan Başkan Şahin'e plaket

PAYALLAR Konaklıspor Başkan Yardımcısı Mustafa Özkan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Özkan, Başkan Şahin’in Alanya’ya yön veren projeler gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Başkanımız Mehmet beye çok teşekkür ederim. Ne zaman Payallar Konaklıspor için bir destek istesek bize yardımcı oldu. Kendisi Alanya’nın vizyonu için bir çok önemli projenin altına imza atarken, sosyal sorumluluk projelerin de, sporu da unutmuyor. Kendisine ve yönetimine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Başkan Şahin’de, Payallar Konaklıspor'un çok sayıda gence kapısını açtığını ve onların sportmen bireyler olarak topluma kazandırılmasında etkin rol oynadığını söyledi. Şahin, bu manada Şehrimizin gururu Alanyaspor ile birlikte diğer amatör spor kulüplerine de önem verdiklerini belirterek ; “ Spor kulübü idare etmek gerçekten zor bir iş. Ben Başkan Yardımcısı Mustafa Özkan ve kulüp yöneticilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Elimizden geldiği kadar Alanya yararına olan projelerde yer alıyoruz. Güzel Alanya’mıza çok sayıda proje kazandırılması bir yana gençlerimizin de yanında olmayı ilke edindik” şeklinde konuştu.