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Payallar-Konaklı'da mutlu son

Antalya Süper Amatör Lig'de (SAL) mücadele eden Payallarspor ile Konaklıspor, resmi olarak birleşti ve tek bir kulüp oldu

SPOR 08.09.2019, 20:42
Payallar-Konaklı'da mutlu son
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ÖNCEKİ akşam iki kulüp yöneticileri arasında gerçekleştirilen toplantıda birleşme konusuna son nokta konularak Payallarspor çatısı altında birleşme kararı alındı ve kulübün ismi Payallar-Konaklıspor oldu. Yönetim kurulu toplantısında ayrıca başkanlık konusunda da ortak karar alındı ve bölgenin sevilen iş insanlarından Sakarlar Arçelik Bayii sahibi Ali Sakar başkan oldu. 22 Eylül'de başlayacak lig için kolları sıvayan Başkan Ali Sakar, "Takım lige bomba gibi hazır. Mücadeleci, karakterli bir takımımız var. Biz ekip olarak elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız, bölge halkımızın da takıma destek olmasını istiyoruz" dedi.

#Payallar #Konaklı #Antalya Süper Amatör Lig
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