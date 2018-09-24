Payallar Kınık'a teslim oldu

KAŞ Kınık Stadı'nda oynanan maçı Bekir Yücel, Hakan Erbaş, Emre Okumuş hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kınık Spor'un vuruşuyla başladı. İlk dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 7. dakikada Payallar'dan Ömer, uygun pozisyonda topu üsten auta attı. Maçın 14. dakikasında Payallar'dan Mehmet Ali net golü kaçırdı. 30. dakikada Kınık'dan Muhamedi'nin şutunu Payallar kalecisi Hakan kurtardı. Maçın 42. dakikasında sağdan yapılan ortaya Kınık'dan Hakan yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 45. dakikasında Payallar'dan Mahmut net pozisyonda topu dışarı vurdu. İlk yarı Kınık Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 61. dakikasında Payallar'dan Mehmet Ali topa nefis vurdu, Kınık kalecisi Erdinç aynı güzellikte topu kornere attı. 69. dakikada Kınık Spor'dan İskender net gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 84. dakikasında Payallar'dan Mahmut topa sert vurdu. Kınık kalecisi Erdinç, doksana giden topu kornere attı. Maç Kınık Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Kınık Spor'dan Recep, Ozan ve Ahmet, Payallar'dan İsmail sarı kart gören futbolcular oldu. Bu sonuçla Kınık Spor ikide iki yaparak puanını 6'ya çıkardı. Geçen haftayı bay geçiren Payallar, bu yıl yükseldiği Antalya Süper Amatör'e mağlubiyetle başladı.