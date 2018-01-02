Payallar'ın işi mucizeye kaldı

ANTALYA Süper Amatör Küme 2. Grup'ta play-off savaşı veren Demir Asansör Payallarspor, 16. hafta maçında Antalya Asat Gençlikspor'a konuk oldu. Şevket Şimşek'in yönettiği maçta rakibine diş geçiremeyen sarı siyahlı ekip, ilk yarısı 1-0 biten mücadele sonunda sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Muratpaşa'ya kaybeden Payallarspor, Asat'a da yenilerek 18 puanda kaldı ve play-off şansını mucizelere bıraktı.

KONAKLI KÜMEDEN UMUTLU

Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklıspor ise deplasmanda Muratpaşa Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini Mehmet Ali Aydın, Mahmut Arslan ve Zafer Çelik'in golleriyle 3-1 mağlup eden Konaklıspor, puanını 12'ye yükselterek kümede kalabilme şansını son iki maça bıraktı.

KESTEL LİDERİ AĞIRLAYACAK

Ligde bu haftaya lider giren, ancak BAY geçtiği için Konyaaltı Belediyespor'un kazandığı haftada maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşen Kestelspor ise play-off oynamayı haftalar öncesinden garantilemişti. Mavi beyazlı ekip, bu hafta kendi sahasında lider Konyaaltı'nı ağırlayacak.