Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2 Aralık 2018 Ocak - Günlük Burç Yorumu
2 Ocak Günlük Burç Yorumu
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil oyunlar her anımızı dinliyor
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil...
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Payallar'ın işi mucizeye kaldı

Antalya Süper Amatör Küme 2. Grup'ta play-off savaşı veren Demir Asansör Payallarspor, 16. hafta maçında Antalya Asat Gençlikspor'a konuk oldu

Payallar'ın işi mucizeye kaldı

Antalya Süper Amatör Küme 2. Grup'ta play-off savaşı veren Demir Asansör Payallarspor, 16. hafta maçında Antalya Asat Gençlikspor'a konuk oldu

02 Ocak 2018 Salı 00:22
Payallar'ın işi mucizeye kaldı
banner404

ANTALYA Süper Amatör Küme 2. Grup'ta play-off savaşı veren Demir Asansör Payallarspor, 16. hafta maçında Antalya Asat Gençlikspor'a konuk oldu. Şevket Şimşek'in yönettiği maçta rakibine diş geçiremeyen sarı siyahlı ekip, ilk yarısı 1-0 biten mücadele sonunda sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Muratpaşa'ya kaybeden Payallarspor, Asat'a da yenilerek 18 puanda kaldı ve play-off şansını mucizelere bıraktı. 

KONAKLI KÜMEDEN UMUTLU
Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklıspor ise deplasmanda Muratpaşa Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini Mehmet Ali Aydın, Mahmut Arslan ve Zafer Çelik'in golleriyle 3-1 mağlup eden Konaklıspor, puanını 12'ye yükselterek kümede kalabilme şansını son iki maça bıraktı. 

KESTEL LİDERİ AĞIRLAYACAK
Ligde bu haftaya lider giren, ancak BAY geçtiği için Konyaaltı Belediyespor'un kazandığı haftada maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşen Kestelspor ise play-off oynamayı haftalar öncesinden garantilemişti. Mavi beyazlı ekip, bu hafta kendi sahasında lider Konyaaltı'nı ağırlayacak. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Süper Amatör Küme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!
Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!
Alanyaspor'a 3 oyuncu birden
Alanyaspor'a 3 oyuncu birden
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu transfer iddialarını yanıtladı
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu transfer iddialarını yanıtladı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim