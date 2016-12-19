Payallar gümbür gümbür

19 Aralık 2016 Pazartesi 22:31
İKİ sezondur liglerde yer alan Payallarspor, 19 maçta 101 gol atıp, 9 gol yiyerek kırılması zor bir rekora imza attı. Antalya 1. Amatör Küme'de grubunda yenilgisiz liderliğini sürdüren ekip, sahasında konuk ettiği lig ikincisi Ormanspor'u Tanju'nun 60. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten Payallarspor, en yakın takipçisiyle de puan farkını 5'e çıkardı. Altyapıya da önem vereceklerini ve hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen başkan yardımcısı Mustafa Özkan "Bizi izlemeye devam edin. Payallarspor hak ettiği yerlere gelecek" dedi.
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