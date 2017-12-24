Payallar fırsat tepti 0-1

PLAY-off yolundaki en büyük rakibi Muratpaşa Belediyespor'u kendi sahasında ağırlayan sarı siyahlı ekip, maçın hemen başında yediği şok golle 1-0 mağlup oldu. 3. dakikada Enver Erşahin'in golüne engel olamayan Payallarspor, 6 puanlık maçta mağlup olarak 3. sıradaki Muratpaşa ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Küme düşmeme mücadelesi veren Konaklıspor ise haftasonunda Antalya Halspor'u ağırladı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta varlık gösteremeyen yeşil beyazlı temsilcimiz, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını üzdü.
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