Payallar deplasmanda kayıp

MAÇTA ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Yalçın Akdoğan'ın golüyle geriye düşen temsilcimiz, bu gole Şaban Aksoy'la yanıt verdi ve skoru tekrar eşitledi. İlk yarısı berabere biten mücadelenin ikinci yarısında pek bir varlık gösteremeyen Payallar spor, Yalçın Akdoğan'ın 2. golüyle tekrar geriye düştü. Kalan dakikalarda aradığı golü bulamayan Payallarspor, bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini alarak topladığı 4 puanla zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.

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