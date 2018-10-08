Payallar deplasmanda kayıp

MAÇI Ömer Faruk Turtay, Turan Kabadayı ve Ahmet Maden hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmada Batman şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler anısında saygı duruşunda bulunuldu. Maçın ilk golü ise 27'nci dakikada Kumluca Belediyesporlu Güzel Sargın'dan geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise ev sahibi Kumluca Belediyespor'un kazandığı penaltıyı Alican Sümbül gole çevirerek 2 farklı üstünlüğü getirdi. 85'de de Güzel Sargın kendisinin 2, takımının ise 3'üncü golünü attı. Temsilcimiz Payallarspor'un tek golü ise uzatma dakikalarında geldi. Mahmut Demir, takımının tek golüne imza attı. Payallarspor bu mağlubiyetle 3 puanla 9'uncu sırada yer alırken, Kumluca Belediyespor ise 9 puana yükselerek 3'üncü basamakta yer aldı.