Payallar deplasmanda kaybetti

Antalya Süper Amatör'de Kumluca Belediyespor sahasında Payallarspor'u 3-1 mağlup etti.

Payallar deplasmanda kaybetti
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ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Kumluca Belediyespor ile Payallarspor, Kumluca Şehir Stadı'nda karşılaştı. Maçı Ömer Faruk Turtay, Turan Kabadayı ve Ahmet Maden yönetti. Karşılaşmada Batman şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler anısında saygı duruşunda bulunuldu. Maçın ilk gölü 27. dakikada Kumluca Belediyesporlu Güzel Sargın'dan geldi: 1-0. Maçın ilk yarısı Kumluca Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 55. dakikada Kumluca Belediyespor'un kazandığı penaltıyı Alican Sümbül gole çevirdi: 2-0. Maçın 85. dakikasında Güzel Sargın kendinin 2, takımının 3. golünü attı: 3-0. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Mahmut Demir'in golüyle skor 3-1'e geldi. Başka gol olmayınca karşılaşma Kumluca Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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