Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.159
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Ekim 2017 Alanya -...
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Karından alınan yağ diz ağrısını...
banner468

Payallar çıkış arıyor

Antalya Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Payallarspor, bugün kendi sahasında Antalya Halspor'u konuk edecek

Payallar çıkış arıyor

Antalya Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Payallarspor, bugün kendi sahasında Antalya Halspor'u konuk edecek

06 Ekim 2017 Cuma 23:12
Payallar çıkış arıyor
banner404

SEZONA BAL Ligi hedefiyle başlayan Demir Asansör Payallarspor, geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirvenin uzağında kaldı. Şampiyonluk için puan kaybına tahammülü olmayan sarı siyahlı ekip, bugün Antalya Halspor'u ağırlayacak. Konaklı Stadyumu'ndaki maç saat 15.00'de başlayacak. Payallarspor, Halspor engelini aşarak üst sıralara tırmanmak istiyor. 

KESTEL 3 PUAN PEŞİNDE

SAL'daki diğer temsilcimiz Kestelspor ise yarın deplasmanda Gazipaşa Belediyespor'a konuk oluyor. Zorlu geçmesi beklenen maçta 3 puanı kovalayacak olan mavi beyazlı ekip, Alanya'ya puanlarla dönmenin peşinde olacak. Ligdeki 3. temsilcimiz Konaklıspor ise yarın kendi sahasında lider Konyaaltı Belediyespor'u ağırlayacak. Mücadele saat 15.00'de başlayacak. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PayallarAntalya Süper Amatör Küme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre'ye sürpriz kutlama
Emre'ye sürpriz kutlama
Love fazladan antrenman yapıyor
Love fazladan antrenman yapıyor
TUR 2017'de geri sayım başladı
TUR 2017'de geri sayım başladı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim