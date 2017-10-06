Payallar çıkış arıyor

SEZONA BAL Ligi hedefiyle başlayan Demir Asansör Payallarspor, geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirvenin uzağında kaldı. Şampiyonluk için puan kaybına tahammülü olmayan sarı siyahlı ekip, bugün Antalya Halspor'u ağırlayacak. Konaklı Stadyumu'ndaki maç saat 15.00'de başlayacak. Payallarspor, Halspor engelini aşarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
KESTEL 3 PUAN PEŞİNDE
SAL'daki diğer temsilcimiz Kestelspor ise yarın deplasmanda Gazipaşa Belediyespor'a konuk oluyor. Zorlu geçmesi beklenen maçta 3 puanı kovalayacak olan mavi beyazlı ekip, Alanya'ya puanlarla dönmenin peşinde olacak. Ligdeki 3. temsilcimiz Konaklıspor ise yarın kendi sahasında lider Konyaaltı Belediyespor'u ağırlayacak. Mücadele saat 15.00'de başlayacak.
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