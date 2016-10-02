Payallar'a Ganalı forvet

YENİ sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Payallarspor, dış transferde Ganalı oyuncu İdris Amidu ile sözleşme imzaladı. Orta saha ve forvet pozisyonlarında görev alan oyuncu, kendisini Payallarsporlu yapan imzayı önceki gün attı. Amidu'nun takıma güç katacağını söyleyen Teknik Direktör Şener Dayı "Yeni sezona bomba gibi hazırlanıyoruz. Bu seneki ilk hedefimiz Süper Amatör Küme'ye yükselmek olacak. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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