pavel nedved futbola geri dönüyor

ÇEKYA'NIN yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Juventus’un efsane ismi Pavel Nedved, 45 yaşında yeşil sahalara geri dönüyor. Nedved, Çek takımı FK Skalna takımı ile bir maçlık sözleşme imzalıyor. Juventus ile çıktığı son maçtan tam 8 yıl sonra emekli olacak olan Nedved, bunu Çekya ekibi FK Skalna’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
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