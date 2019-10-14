Passolig'te dipteyiz!
Süper Lig’de geride kalan 7 haftalık periyotta Galatasaraylı taraftarlar, lig başladıktan sonra aldıkları 52 bin 497 Passolig ile zirvede yer aldı. Alanyasporlu taraftarlar ise 2 bin 532 Passolig alarak bu alanda 16. sırada yer aldı
MİLLİ aranın ardından Süper Lig’de 8. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak. 18 takımın lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığında Galatasaray taraftarları aldığı 52 bin 497 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Aslanı, 42 bin 603 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig’in başlamasından bu yana 21 bin 236 Passolig satışı gerçekleştirdi. Ligin yeni ekipleri Gaziantep FK taraftarları, ilk 7 haftalık bölümde 6 bin 365 Passolig alarak takımlarına destek olurken, Denizlispor'da da bu sayı 5 bin 341 olarak dikkat çekiyor. Gençlerbirliği'nin ise lig başından bu yana sattığı bilet sayısı 2 bin 713’de kaldı.
ZİRVE GALATASARAY'IN
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray, 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 939 bin 333, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta da bu sayı 774 bin 408. Ligde en az Passolig satışını ise Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert beyazlılar, 17 bin 464 bilet ile Süper Lig’de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil edildiği ve toplam 36 takımın sıralamasında kendisine 28. sırada yer buldu. Aytemiz Alanyaspor ise toplamda 40 bin 523 Passolig satışı ile bu alanda 16. sırada yer aldı.
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|11
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|3. Balıkesirspor
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|10
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|10
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|7
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|7
|6
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|5
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|-2
|Takımlar
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|9
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|9
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