Passolig ihya edecek! 31 milyon lira kulüplerin kasasına girecek

BAŞTA 4 büyükler olmak üzere birçok futbol kulübünün finansal olarak zor dönemden geçtiği Türkiye'de, kulüplerin en önemli problemlerinden biri de gelir çeşitliliğinin azlığı. Öyle ki, Anadolu kulüplerinin gelirlerinin neredeyse yüzde 75-80'i sadece naklen yayın gelirlerinden oluşuyor. Bu oran 3 büyüklerde de yüzde 50'liler civarında. Hal böyleyken, her ne kadar uygulamanın başladığı ilk yıllarda tartışmalara neden olsa da Passolig kart ücretleri son dönemde kulüp bilançoları içinde önemli bir gelir kapısı olmaya başladı.

GEÇEN YIL KULÜPLERİN KASASINA 23,9 MİLYON LİRA GİRDİ

Birbiri ardına açılan yeni statlar ve ligdeki rekabet önceki yıllara göre statlardaki seyirci sayısını hatırı sayılır şekilde artırırken, kulüplerin de kasaları dolmaya devam ediyor. 2016/2017 sezonunda toplam Passolig kart sayısı 2.8 milyon adetken, Süper Lig ve alt liglerden toplam 45 kulübün kasasına kart geliri olarak 23.9 milyon TL girdi.

BU YIL 31 MİLYON LİRALIK GELİR BEKLENİYOR

2017/2018 sezonu için oluşacak tutar mayıs ayı sonunda netlik kazanacak. Ancak bugün itibarıyla kart sayısının 3.7 milyon adede ulaştığı göz önüne alındığında, bu sezonki toplam gelirin 31 milyon TL civarında oluşması bekleniyor. Bu da 3 büyüklerde yıllık 6-7 milyon TL gelire işaret ederken, Anadolu kulüplerinde ise 1 milyon TL'ye ulaşılması muhtemel. Bilindiği gibi söz konusu elektronik bilet ücretlerinin yüzde 53'ü kart ve çip maliyeti nedeniyle Passolig'e gidiyor. Yüzde 47'lik kısım ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) havuzuna gidiyor. TFF bu tutarın yüzde 10'unu alıp kalan tutarı kart adedine göre kulüplerin hesabına yatırıyor.

GEÇEN SEZON EN FAZLA PARAYI BEŞİKTAŞ KAZANDI

Kart geliri kulüpten kulübe farklılık gösteriyor. Bunun nedeni de kart ücretini kulüplerin kendilerinin belirlemeleri. Passolig kartında kulüpler minimum ücret olarak 19.5 TL'yi belirleyebiliyor. Bunun üzerindeki fiyatlardaki kartlar ise tamamen kulüplerin kendi fiyat politikaları. Her yıl ödenen kart tutarında en yüksek ücret 36.5 TL ile Beşiktaş ve Galatasaray'da. Bunları 34 TL ile Fenerbahçe, 32.5 TL ile Trabzonspor, 25'er TL ile Bursaspor ve Ankaragücü izliyor. Geçen sezon bu alanda en fazla gelir elde eden kulüp ise 6.6 milyon TL ile Beşiktaş. Ancak Galatasaray'ın bu sezon seyirci sayısındaki önemli artış göz önüne alındığında bu yılın kart geliri şampiyonunun da sarı kırmızılılar olması bekleniyor

"70 MİLYON TL'LİK BİR EKONOMİ SÖZ KONUSU"

Habertürk Gazetesi'nin 6 Nisan Cuma günü düzenlediği 'Türkiye Spor Zirvesi'nin 'Spor Finansmanı Oturumu'nda konuştuğumuz Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı kulüplerin kart gelirlerinin burada kalmayacağını ve önümüzdeki dönemde hızla artmaya devam edeceğini söyledi. Şu anda 3 milyon 750 bin Passolig kartı satıldığı bilgisini veren Kazancı, "Her yıl 1 milyon adede yakın kart satıldığı göz önüne alındığında, 2024 yılına kadar 7 milyon kart satabiliriz" diyor.

7 milyon kartın, 10 TL'den hesaplanınca kulüpler için 70 milyon TL'lik bir ekonomi olduğunun altını çizen Ceyhun Kazancı, Passolig kart gelirlerinin yakın gelecekte kulüplerin en önemli gelir kalemlerinden biri olabileceğini vurguluyor. Kart sayısında Galatasaray'ın 710 bin kartla ilk sırada olduğunu belirten Kazancı, Fenerbahçe'nin 674 bin kartla ikinci sırada, Beşiktaş'ın ise 635 bin kartla üçüncü sırada olduğunu sözlerine ekledi.