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Passolig'de sıralama belli oldu! İşte Alanyaspor'un sırası

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla başlayacakken, en fazla Passolig karta Galatasaray taraftarı sahip. Sarı-kırmızılılar, toplamda 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile Fenerbahçe yer alıyor. Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor sıralamada 37 bin 991 taraftar ile 15.sırada yer alıyor

SPOR 16.08.2019, 15:05 Melike Temir
Passolig'de sıralama belli oldu! İşte Alanyaspor'un sırası
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Süper Lig Cemil Usta sezonunda heyecan bu hafta başlıyor. Takımlar, ligde 34 hafta boyunca toplamda 306 karşılaşmaya çıkacak. Bunun yanında Avrupa sahnesini de göz önüne aldığımızda futbolseverleri dolu dolu bir sezon bekliyor. 
Bu heyecanı yerinde yaşayabilmek için gerekli olan Passolig kartına en fazla ilgi gösteren taraftar ise Galatasaraylılar oldu. Kulüplerin sattığı toplam Passolig sayısında sarı-kırmızılılar, 964 bin 331 bilet ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 896 bin 730, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 753 bin 172 elektronik bilet satışı gerçekleştirildi. 
Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor'un taraftarları 43 bin 498, Gazişehir Gazintep'in 36 bin 8, Gençlerbirliği'nin ise 20 bin 163 kart alarak takımlarına destek oldu. 
Ligde en az Passolig'e sahip olan ekip ise 16 bin 272 ile Kasımpaşa olarak yer alıyor. 

Süper Lig’de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde: 
Galatasaray: 964 bin 331 
Fenerbahçe: 896 bin 730 
Beşiktaş: 753 bin 172 
Trabzonspor: 270 bin 735 
Atiker Konyaspor: 139 bin 182 
Antalyaspor: 104 bin 661 
Yeni Malatyaspor: 69 bin 747 
Kayserispor: 66 bin 682 
Göztepe: 66 bin 383 
Demir Grup Sivasspor: 58 bin 216 
Medipol Başakşehir: 52 bin 122 
Yukatel Denizlispor: 43 bin 498 
Çaykur Rizespor: 42 bin 962 
MKE Ankaragücü: 41 bin 596 
Aytemiz Alanyaspor: 37 bin 991 
Gazişehir Gaziantep: 36 bin 008 
Gençlerbirliği: 20 bin 163 
Kasımpaşa: 16 bin 272 

#passolig #sıralama #Alanyaspor #süper lig
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