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Pascal Nouma'dan derbi yorumu

yorumuBeşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbi maçın 0-0 berabere biteceğini düşündüğünü söyledi

Pascal Nouma'dan derbi yorumu

yorumuBeşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbi maçın 0-0 berabere biteceğini düşündüğünü söyledi

21 Ekim 2017 Cumartesi 22:20
Pascal Nouma'dan derbi yorumu
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BİR alışveriş merkezinde Hyperx Türkiye'nin düzenlediği oyun  turnuvasına katılan Pascal Nouma, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile deplasmanda  yaptığı maçlarda iyi oynadığını dile getirerek, "Galatasaray da bu sezon çok iyi  oynuyor. Bence derbi 0-0 berabere biter. Bu sezon Beşiktaş'ın şampiyon olacağını  düşünüyorum. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi mücadele ediyor." diye  konuştu.

Nouma, Türkiye'deki yabancı futbolcu sayısıyla ilgili olarak, "Kadroda  5 yabancı olabilir ama 11 yabancı çok fazla. Ben yabancıyım ama aynı zamanda  Türk'üm. Galatasaray, 11 yabancıyla maça çıktı. Bu şekilde zor. Yabancı oyuncuyu  ben de istiyorum ama 11 kişilik kadronun tamamı yabancı olmasın. Çok yabancı  oyuncu var. Nerede Galatasaray'ın imajı." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapmak istediğini aktaran  Nouma, "Şimdi değil ama isterim. Ancak bu olacak diye bir şey yok. Bu sene, bence  en iyi yabancı teknik direktör olan Lucescu geldi. Bence Lucescu ve Fatih Terim  çok iyi hocalar. Fatih Terim kral." ifadelerini kullandı.

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pascal nouma dan derbi yorumu
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