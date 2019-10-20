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Pascal Nouma: "Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım, çok önemli bir gün..."

Beşiktaş Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, başkanlık seçimi için oyunu kullandı

SPOR 20.10.2019, 14:47
Pascal Nouma: "Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım, çok önemli bir gün..."
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OY kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum ve mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak" diye konuştu.

#Pascal Nouma #beşiktaş
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