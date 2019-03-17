MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında İzmir Celal Atik Sor Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. İlk karşılaşmayı 31 – 27 kazanan Paşanın melekleri, rövanş karşılaşmasına hızlı bir başlangıç yaptı. İlk yarıyı 10 - 14 önde kapatan Paşanın Melekleri, ikinci yarıda kontrollü bir oyunla karşılaşmadan 28-30 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Paşanın Melekleri, yarı finalde Yenimahalle Belediyesi ile karşılaşacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sporcuları ve teknik heyeti kutladı, “Bu yıl hem kupada hem de ligde inanılmaz bir mücadele ortaya koyan Muratpaşa Belediyesi tebrik ediyorum” dedi.

Milli takımlarda 10 sporcu

Diğer yandan A Milli kadın hentbol takımının 19 – 24 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirileceği kamp kadrosu da açıklandı. Antrenörlüğünü Muratpaşa Belediyespor’un deneyimli hocası Birol Ünsal’ın yaptığı Milli Takım’da Muratpaşa’dan 5 oyuncu yer alıyor. Aynı zamanda Milli Takım’a en fazla oyuncu gönderen kulüp olan Muratpaşa’dan Merve Durdu, Kübra Sarıkaya, Didem Hoşgör Binboğa, Döne Gül Bozdoğan ve Cansu Akalın A Milli takım kamp kadrosunda yer alıyor. Aynı tarihlerde yine Antalya’da kamp yapacak Genç Milli Takım kadrosunda ise Muratpaşa Belediyesyor’dan Beyzanur Türkyılmaz, Ayşenur Sormaz, Eda Nur Kılıç, Zeynep Ersöz yer alıyor. Paşanın Melekleri, Genç Milli Takım’a da en çok sporcu gönderen takım oldu.