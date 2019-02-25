Paşanın Melekleri dolu dizgin

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında deplasmanda Yalıkavak'ı 32-27 yenerek puanını 22'ye yükseltti.

Paşanın Melekleri dolu dizgin
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KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde zirve iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaştı. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan, Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakem ikilisinin yönettiği maçta Paşanın Melekleri oyunun ilk dakikadan itibaren hakimi oldu. Karşılaşmada ilk yarıyı 5 sayı farkla 16-11 önde kapatan Paşanın Melekleri, Kübra Sarıkaya'nın 12 golle yıldızlaştığı karşılaşmadan 32-27 galip ayrıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla göz kamaştıran Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımını kutladı. Paşanın Melekleri, bu galibiyetin ardından ligde puanını 22'ye yükseltip zirve yarışını devam ettirdi. Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta kendi evinde Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde her iki takımın da şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlak kazanması gereken maç, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.


 

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