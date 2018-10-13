Paşalar tur peşinde

PAŞANIN Melekleri, EHF Kupası 2'nci tur ilk maçı için bugün İsveç Höör'de sahaya çıkıyor. İtalya'dan Gianna Stella Merisi ve Iuliana Alexandra Rosca hakem ikilisinin yöneteceği maçta 65 Höörs HK'yla karşılaşacak olan Paşanın Melekleri'nde 2018 Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları için Milli Takımla birlikte Arjantin'de bulunan Beyzanur Türkyılmaz ve Eda Nur Kılıç yer almıyor. Antrenör Birol Ünsal, İsveç deplasmanından avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi. Karşılaşmanın rövanşı ise 21 Ekim Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.