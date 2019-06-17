Paşa'nın 'Yıldız' melekleri

HENTBOL Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Antalya'da Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi. 8 takımın mücadele ettiği final serisinde Muratpaşa Belediyespor, finalde Yenimahalle Belediyespor'la mücadele etti. Paşanın Yıldız Melekleri, final maçında 39-31 mağlup oldu ve şampiyonayı 2'nci tamamladı. Maçın ardından yapılan törende şampiyon takıma kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu temsilcisi Ayşe Taş Güven ve Muratpaşa Belediyespor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Yılmaz takdim etti. Muratpaşa Belediyespor'un 2 genç oyuncusu, oyun kurucu Betül Karaaslan ve kaleci Öznur Özdemir mevkilerinde, 32 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın en iyisi seçildiler. Törende genç oyuncular ödüllerini aldılar.